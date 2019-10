© Brand Ticker

Die September-Zahlen des HORIZONT Brand Tickers im Überblick

Vor wenigen Tagen konnte sich Michael Lohscheller die Auszeichnung "Man Best 2019" der renommierten Autobest-Jury ins Regal stellen. Jetzt kommt noch der stärkste Markenwertgewinn im Monat September hinzu. 30 Prozent Plus zeigen die Zahlen des HORIZONT Brand Tickers, genauer: 1,2 Milliarden Euro.Positive Zahlen meldet das Tool auch für die Marken Osram und TUI. Schlechter lief es bei der Momentaufnahme im September für die Postbank. Hier steht ein Verlust von 14 Prozent in den Büchern. Warum das so ist? Ein tieferer Blick in die Zahlen verrät es.