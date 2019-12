© Opel Opel verliert an Markenwert

Opel verliert im November an Markenwert, Montblanc dagegen zu. Das sind zwei Ergebnisse des Brand Tickers, den Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands in Köln wieder exklusiv für HORIZONT erstellt hat. Warum das so ist und wer im vergangenen Monat noch stark zugelegt hat - die Analyse verrät es.