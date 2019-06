© Pixabay Der Uhrenmacher Glashütte Original kann seinen Markenwert deutlich steigern

Glashütte Original ist im vergangenen Monat die Marke, die hierzulande am stärksten an Wert gewonnen hat. Zwischen dem 1. und dem 31. Mai kletterte der Markenwert um 23 Prozent auf 64 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum verliert Osram 20 Prozent und steht jetzt bei 552 Millionen Euro. Warum das so ist, zeigt die Analyse des HORIZONT Brand Tickers.