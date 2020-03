© DTAG Schon vor der Coronakrise dreht die Telekom beim Markenwert auf

Die Telekom und Deutsche Bank gewinnen im Februar an Markenwert. Das sind zwei aktuelle Ergebnisse des HORIZONT Brand Tickers, den Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands in Köln wieder exklusiv erstellt haben. Warum das so ist, wer im vergangenen Monat noch zugelegt hat und welches Unternehmen an Wert verliert - die Analyse verrät es.