Adidas-Chef Kasper Rorsted

Das ist eine Überraschung und war so nicht zu erwarten: Adidas hat sich im April von seinem Corona-Miet-Aussetzer erholt. Das zeigt ein Blick in den Net Promoter Score, auf den sich der HORIZONT Brand Ticker in diesem Monat konzentriert. Auch Lidl und Aldi performen stark. Wirecard dagegen bricht ein. Warum das so ist, lässt sich erklären.