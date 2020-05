© Canva Home Office bleibt eine Herausforderung

Lockdown, alle ab ins Home Office. Statt Präsenzkultur und Dienstreisen gilt ab sofort Remote Work, also muss alle Arbeit online erledigt werden. Eine Erfahrung, die viele Arbeitnehmer in der Coronakrise gemacht haben. Aber hat das auch funktioniert? Ist die Stimmung in den Teams gekippt? Fragen, die eine Studie von Hi Employer Strategies beantworten will.