Yuval Noah Harari ist Vordenker, Weltbestseller, Meditierer

Das Festival der Online Marketing Rockstars wird auch in diesem Jahr den Branchenvertretern viele inhaltliche Impulse liefern, und wie üblich werden auch wieder die Partys in Erinnerung bleiben. Allerdings ist 2019 auch das Jahr, in dem es vielen Tech-Experten nicht mehr zum Feiern zumute ist. So war schon im Frühjahr auf der South-by-Southwest nicht mehr nur die Suche nach der nächsten wichtigen Plattform das Hauptthema, sondern es ging auch um Fragen der Ethik und nach dem praktischen Sinn von digitaler Technologie.