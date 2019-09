© Vodafone Vodafone wirbt für sein Multilayer Giga Netz

Im ersten Halbjahr 2019 hat sich Vodafone werblich noch ziemlich zurückgehalten. Laut Nielsen sanken die Brutto-Spendings in den ersten sechs Monaten um satte 45 Prozent auf 43 Millionen Euro. Die Deutsche Telekom war da mit Gesamtausgaben in Höhe von 174 Millionen Euro deutlich spendabler. Doch jetzt holt Vodafone zum Gegenschlag aus. Heute startet die große Werbeoffensive, mit der sich der Düsseldorfer Konzern nach der Übernahme von Unitymedia als Innovator und Qualitätsführer im deutschen Telekommunikationsmarkt positionieren will. HORIZONT Online präsentiert den Auftritt vorab.