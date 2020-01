"Wir hoffen auf eine Art Schmetterlingseffekt"

© Fritz-Kola

Fritz-Kola setzt mit der Kunstaktion ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit

Nein, ein sonderlich innovativer Ansatz ist es nicht, der gerade am Hamburger Spielbudenplatz, dem Berliner Sony Center, dem Münchener Isartor und dem Stuttgarter Hauptbahnhof zu sehen ist. Schließlich wies Sodastream schon 2012 mit Plastikflaschen-Installationen auf die PET-Flut der Getränkeindustrie hin – seinerzeit war Coca-Cola der selbst gewählte Bösewicht.Doch das ist letztlich auch der eigentliche Skandal an der von Fritz-Kola zusammen mit Leadagentur R&W, den PR-Agenturen Tribes und Eastside sowie der Digital-Agentur TLGG kreierten Kampagne: An der Problematik, gegen die „Trink aus Glas“ kämpfen will, hat sich seit 2012 nichts geändert. Genau genommen hat sich die Plastikflut seit damals sogar noch erhöht. Für Fritz-Kola ist die Kampagne dagegen nicht einfach nur ein schlichtes Image-Vehikel, um darauf hinzuweisen, dass die eigenen Brause-Varianten schon seit Gründung ausschließlich in Mehrwegflaschen verkauft werden. „Trink aus Glas“ soll eine Bewegung werden, die für echte Veränderungen in der Getränkeindustrie kämpft. Knoop weiß aber auch, dass das ein harter Kampf wird. Denn den Umweltargumenten für Glas steht die Tatsache gegenüber, dass Plastikflaschen für die Getränke-Hersteller billiger sind.Mit unserer Guerilla-Aktion wollen wir die Plastikwelle darstellen, die durch Deutschland geht. Und damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass diese Problematik von Plastik und Vermüllung eben nicht, wie es manchmal dargestellt wird, ein Problem von anderen Ländern und Kontinenten ist, sondern eine ganz konkrete Herausforderung auch für Deutschland ist. Und Deutschland kann mit seinem wirklich einzigartigen Pfandsystem bei der Lösung des Problems vorweggehen und eine führende Rolle in diesem Kampf einnehmen.