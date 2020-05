© Maurice Conrad

Klimaaktivist Maurice Conrad entwickelt gerade eine Web-App zur Umsetzung der neuen Corporate Identity von Fridays for Future

Es ist schon kurios: Eigentlich soll die Digitalisierung Hürden für Beteiligung abbauen und Kommunikation deutlich beschleunigen. Geht es aber um den Erlebniswert sozialer Momente, sieht die Lage plötzlich ganz anders aus. Das muss auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future akzeptieren, die sich am 24. April mit dem ersten #NetzstreikFürsKlima wieder in der politischen Debatte zurückmeldete. Statt selbst auf die Straße zu gehen, mussten die Befürworter sich nur als Unterstützer in eine Liste eintragen – also ein deutlich geringerer Arbeitsaufwand. Trotzdem waren es am Ende des Tages nur etwas mehr als 48.000 virtuell Streikende. Als die Bewegung im vergangenen November noch real auf die Straße ging, waren es noch 63.0000 Protestierende, die dem Aufruf folgten.Für Maurice Conrad, Initiator der Mainzer Ortsgruppe, ist der digitale Aktionstag dennoch nur der Anfang einer Entwicklung. Die Pandemie sei auch ein Test für die Politikfähigkeit der deutschen Gesellschaft: