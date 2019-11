In den unterschiedlichen Medien-kanälen will Flaconi vor allem eine Botschaft vermitteln: Ähnlich wie ein Kompliment das eigene Selbstbewusstsein und Wohlbefinden stärkt, sind auch Beauty-Produkte ein Beitrag zum eigenen Wohlbefinden.

von HORIZONT Online

Es dürfte derzeit wenige Start-ups in der Pro-Sieben-Sat-1-Media-Gruppe geben, die dem Gesellschafter so viel Freude machen wie der Berliner E-Commerce-Beauty-Händler Flaconi: 2018 um 40 Prozent auf 130 Millionen Euro Umsatz gewachsen und für 2019 ein Umsatzzuwachs von 50 Prozent im Blick. Aktuell in Deutschland, Österreich und Polen aktiv und jährlich zwei bis drei weitere europäische Länder fest eingeplant.