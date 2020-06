Beben in der Messelandschaft: Die Macher der Berliner Premium Exhibitions verlassen nach fast 20 Jahren die Hauptstadt. In Kooperation mit der dortigen Messegesellschaft soll etwas "Neues, Überraschendes, Großes entstehen". Premium-Gründerin Anita Tillmann und Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, skizzieren im Gespräch mit dem HORIZONT-Schwestertitel TextilWirtschaft, wie es dazu kam, was sie vorhaben und was für Frankfurt spricht.