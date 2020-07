Der Initiative #StopHateForProfit haben sich inzwischenangeschlossen. Zwar nimmt der Facebook-Werbeboykott auch hierzulande weiter Fahrt auf, was sicher auch an derliegen könnte. Dennoch liegt für so manchen Kritiker der Aktion der Verdacht nahe, dass Unternehmen den Boykott lediglich als Vorwand nutzen, um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Geld einzusparen und PR in eigener Sache zu machen. Die IKK Classic muss sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. Die größte Innungskrankenkasse nimmt zwar ebenfalls an dem Boykott teil, setzt das dadurch gesparte Werbegeld allerdings ganz im Sinne von #StopHateForProfit ein - nämlich für die Bekämpfung von Hatespeech.