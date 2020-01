© Lime Junge Leute stehen auf E-Scooter

Kaum eine Zielgruppe wird von Unternehmen so stark umworben wie die Generation Z. Schließlich müssen die jungen Leute, die künftig die Kaufentscheidungen treffen, frühzeitig an die eigene Marke herangeführt und als Kunden gewonnen werden. Die Autobauer haben in Zeiten von Klimawandel und New Mobility ein besonderes Interesse daran, die Generation Z zu überzeugen. Allerdings mit bislang überschaubarem Erfolg, wie jetzt eine repräsentative Studie von Yougov zeigt. Denn das eigene Auto vor der Haustür ist bei den Kaufentscheidern der Zukunft nicht besonders angesagt.