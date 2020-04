Warum "Stop the Water While Using Me" dank Corona seine TV-Premiere feiert

© Flaconi Die Spendenaktion ist gleichzeitig die erste TV-Kampagne für Stop the Water While Using Me

Die Corona-Pandemie hat echte Markenoffensiven in der Werbung zur Seltenheit werden lassen. Eine bemerkenswerte Ausnahme liefern Flaconi und Stop the Water While Using Me mit einer TV-Premiere. Die ursprünglich bei Kolle Rebbe entwickelte Naturkosmetik-Marke, die mittlerweile zu Beiersdorf gehört, startet zusammen mit dem Online-Shop Flaconi eine Kampagne und schafft so erstmals den Sprung in die Fernsehwerbung.