Herr Gubitz, Opel schreibt wieder schwarze Zahlen, Glückwunsch. Das ist aber vor allem ein Erfolg der Sanierer. Gleichzeitig geht der Marktanteil weiter zurück. Funktionieren Marketing und Vertrieb nicht richtig? Dass wir nach 20 Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben, freut uns sehr. Besonders erfreulich war, dass wir im vergangenen Jahr sogar ein Rekordergebnis erzielt haben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir im Markt angreifen können. Tatsächlich hat auch das Marketing seinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen. Wir haben extrem hart daran gearbeitet, die Effizienz zu steigern, um die nötigen Mittel für unsere Vermarktungsoffensive freizubekommen. Und was die Marktanteile angeht: Hier haben wir seit September in jedem Monat eine stabile Entwicklung gesehen, oder sind sogar gewachsen.



Die eigentliche Aufgabe von Marketing ist aber nicht, den Rotstift anzusetzen, sondern dabei zu helfen, die Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Genau das tun wir ja. Die neue Konstellation unter dem Dach von PSA eröffnet uns dafür viele interessante Möglichkeiten. Dabei ging es im ersten Schritt vor allem darum, mit dem Unternehmen Opel wieder in die Gewinnzone zu fahren. Dazu haben wir im Marketing unseren Beitrag geleistet. Sowohl auf der Kostenseite als auch dabei, die Erlöse pro Fahrzeug zu steigern.



Auch dadurch, dass Sie die Werbedienstleister ausgetauscht haben?