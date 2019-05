© VW Volkswagen läutet eine neue Elektro-Ära ein

Volkswagen hat am Mittwoch den Namen seines ersten vollelektrischen Modells bekannt gegeben: ID.3. Gleichzeitig startete der Autobauer zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Pre-Booking. Ein weiterer Höhepunkt des Events in Berlin: eine Preview auf die Launch-Kampagne, die ab Ende Mai unter dem Motto "eManifesto: ID. Volkswagen, just electric" auf den ID.3 aufmerksam machen wird. Den ersten TV-Spot zeigt HORIZONT Online exklusiv vorab.