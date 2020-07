Bereits seit Herbst 2019 haben BBDO, APG und Wall Decaux in mehreren Intervallen insgesamt mehr als 3700 deutsche Verbraucher in einem Online-Panel dazu befragt, ob ihnen in den letzten Wochen ein Werbespot oder eine Kampagne aufgefallen ist, die ihnen besonders gut gefallen hat. Zudem wurden sie gefragt, ob sie einen Alltime-Favoriten haben - also eine Lieblingswerbung, die sie nie vergessen haben.



Kann die befragte Person eine Werbung benennen, beschreibt sie zunächst, um welche Marke und welches Produkt es geht und was in der Werbung passiert. Anschließend bewerten die Befragten, ob verschiedene Aussagen auf die genannte Werbung zutreffen, darunter etwa ob die Werbung die Ideale des Unternehmens abbildet oder ob sie lustig ist. Aus diesen Aussagen leiten die Studienmacher dann insgesamt acht Kreativdimensionen - Purpose, Storytelling, Humor, überraschend, beruhigend, löst Freude aus, neu und ungesehen, Gesprächsstoff - ab, die zusammen genommen den Kreativindex ergeben.



Dieser Score ist für Gordon Euchler, Head of Planning bei BBDO in Düsseldorf und einer der Köpfe hinter der Studie, so etwas wie der "Kreativ-Code der Straße", eine universelle Auszeichnung der Werbung als Teil der Popkultur: "Fast die Hälfte der Befragten konnten eine Werbung nennen, die ihnen in den letzten Wochen gut gefallen hat.