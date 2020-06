© Obi Obi liegt vorn

Bei der Frage nach der kreativsten Baumarktwerbung dürften sich Branchen-Insider weitestgehend einig sein: Angesichts der unzähligen Preise, die Hornbach und seine Agentur Heimat allein in den vergangenen Jahren bei Kreativ-Awards eingesammelt haben, führt hier kein Weg an der Marke mit dem einprägsamen "Es gibt immer was zu tun"-Slogan vorbei. Doch ist Hornbach deshalb auch die stärkste Marke im Baumarktsegment? Eine repräsentative Studie von Splendid Research zeigt, dass ein Konkurrent Hornbach in diesem Punkt zeigt, wo der Hammer hängt.