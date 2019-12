© Aldi Süd Aldi warb 2019 nicht nur auf dem Southside-Festival, sondern sehr massiv in den klassischen Medien

Wenn es in diesem Jahr eine Konstante im deutschen Werbemarkt gibt, dann Procter & Gamble. Kein Unternehmen investiert hierzulande mehr Geld in TV-Spots, Plakate und Video-Ads als der US-amerikanische Konsumgüterriese. Das war auch im November wieder so. Aber auch die Onlinehändler haben ihre Spendings mit dem beginnenden Weihnachtsgeschäft spürbar angehoben, was auch den Multi-Channel-Anbieter Media-Markt Saturn angespornt hat. Da auch Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Ferrero und Rewe den Werbedruck gegenüber dem Vormonat erhöht haben, springt unter dem Strich auch fürs Gesamtjahr ein minimal besseres Ergebnis heraus als im Oktober.