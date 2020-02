© Amazon Amazon legte im Januar am stärksten zu

Das Werbejahr 2020 fängt gar nicht mal so übel an. Dafür sprechen jedenfalls aktuelle Zahlen von Nielsen. Laut dem Werbeforscher, der seit diesem Jahr auch die Gattung Direct Mail sowie alle TV-Sender von Sky inklusive der Partnersender in seine Analysen miteinbezieht, haben Unternehmen hierzulande im Januar 2,59 Milliarden Euro brutto in Werbung investiert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein solides Plus von 3,1 Prozent. HORIZONT+ präsentiert wie jeden Monat das Ranking der 20 größten Werbespender und zeigt, wie die einzelnen Gattungen ins Jahr gestartet sind.