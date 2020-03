© Lidl Lidl ist im laufenden Jahr der zweitgrößte Werbungtreibende hinter P&G

Im Februar war die Welt in Deutschland noch weitestgehend in Ordnung. Deswegen war dem hiesigen Werbemarkt auch nach dem zweiten Monat des Jahres noch keine Corona-Delle anzumerken - im Gegenteil. Laut Nielsen beliefen sich die Brutto-Spendings der Werbungtreibenden in diesem Jahr bislang auf 5,23 Milliarden Euro, was ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber der Vorjahr bedeutet. Im Februar investierten die Kunden 2,64 Milliarden Euro brutto.