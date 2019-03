So inszeniert sich Volkswagen als DFB-Sponsor

© Foto: Den TV-Spot zum DFB-Engagement von Volkswagen hat die Stammagentur DDB entwickelt

Am Ende liegen sich alle in den Armen: Nationalspieler und Fans sämtlichen Alters, Geschlechts und Aussehens, vereint in einem großen Schulterschluss. Die Schlussszene des von DDB kreierten Spots, den VW zur Aktivierung der Partnerschaft mit dem DFB im TV und online schaltet, soll das Motto unterstreichen, das die Wolfsburger der Kampagne gegeben haben: "Fußball, das sind wir alle." HORIZONT Online zeigt den Spot vorab und erklärt die Sponsoring-Stratregie des Autobauers.