Fredi Bobic , Axel Hellmann, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung als Player des Jahres. Eintracht Frankfurt schreibt eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Erst der Pokalsieg, dann der Triumphzug bis ins Halbfinale der Europa League. Fehlt nur noch die Champions League.

Fredi Bobic : Moment, erst einmal reden wir vom deutschen Fußball, denn der internationale Auftritt ist das Sahnehäubchen obendrauf. Wir können nicht jedes Jahr das Halbfinale der Europa League erreichen oder gar in der Champions League spielen. Unser Hauptaugenmerk gilt der Bundesliga, da wollen wir uns in der ersten Hälfte festsetzen. Und das muss Hand in Hand gehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Vereins.



Was ist für die Eintracht die Basis: der sportliche Erfolg oder wirtschaftliche Erfolg? Womit fängt die Erfolgsgeschichte an?

Axel Hellmann: Das kann man nicht voneinander trennen, das wirkt Zug um Zug. Wirtschaftlicher Erfolg ermöglicht es, in den Sport zu investieren, sportlicher Erfolg stärkt die wirtschaftliche Basis.