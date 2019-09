ING #dukannst Brand Spot

So ist die neue Markenkampagne zu verstehen, die den Titel #dukannst trägt. Was das heißt, erklärt sich praktisch von selbst: Man muss offen dafür sein und die Traute haben, etwas zu wagen. Dann kommt man voran. Transportiert wird diese Botschaft über einen sympathischen Spot, in dem ein kleiner Junge die vermeintlichen Grenzen der Konvention sprengt und sein Ding macht - beim Ballett unter lauter kleinen Ballerinas.Die Kampagne soll den Menschen letztendlich den berühmten kleinen Schubs geben, den es manchmal braucht, um eine Veränderung anzustoßen. Die ING will das tun "in Form von Inspriration, Unterstützung und einem Banking, das so einfach ist, dass es schon fast Spaß macht. Das unterstreicht die Rolle, die wir als Online-Bank im Leben der Menschen haben", erklärt, Leiterin Marke und Kommunikation bei der ING in Frankfurt.Der Ansatz ist bemerkenswert - denn Inspiration und Empowerment sind als Werbethema nicht gerade unterrepräsentiert. Doch austauschbar zu sein kann sich ein Unternehmen wie die ING eigentlich nicht leisten.