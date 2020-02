R+V Versicherung Markenkampagne 2020 "Du bist nicht allein"

„ So einfach ist die Öffentlichkeit heute nicht mehr zu blenden.“ Andreas Heim

So viel vorweg: So richtig hin und weg sind die von HORIZONT Online befragten Markenexperten von der neuen R+V Kampagne nicht. Die Bestnote - nämlich fünf Sterne - gibt es nur von einem einzigen Experten. Einer vergibt immerhin noch vier Sterne. Die übrigen Experten sind nicht sonderlich angetan - oder haben zumindest an dem einen oder anderen Punkt etwas auszusetzen. Die Gesamnote ist unter dem Strich mit 2,7 von fünf möglichen Sternen daher auch eher mittelmäßig.Die Kritiker stören sich weniger an der zweifelsohne unterstützenswerten Stoßrichtung der Kampagne, die sich gegen den Egoismus und für den Gemeinsinn einsetzt, als an der Art und Weise, wie die R+V Versicherung das Thema am Ende selbst als Marke besetzt. #PAYWALL So findet etwaden neuen Markenkern "Du bist nicht allein" für eine Versicherung nicht per se differenzierend, da auf dieser Grundidee das gesamte Versicherungswesen aufbaue. "Wenn man als genossenschaftliche Versicherung dennoch behaupten möchte, dass die eigene Gemeinschaft mehr schafft, dann muss sie dies auch eindrucksvoll beweisen", sagt der Geschäftsführer von Brandoffice, der jedoch genau dies vermisst und daher auch eher von "oberflächlicher Reklame" als von einem "mutig positionierenden Markenauftritt" spricht.