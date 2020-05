Wie Bonial in der Pandemie sein Geschäftsmodell neu erfindet

© Bonial Seit April entfernt sich Kaufda auch in seinem Design von seinen historischen Wurzeln als digitaler Prospektverteiler

Lange kämpfte die Axel-Springer-Tochter Bonial mit dem Image-Problem als digitale Verlängerung klassischer Prospektwerbung gesehen zu werden. Das hat sich in den vergangenen Wochen spürbar geändert – dank Corona. Der Betreiber der Kaufda- und Meinpropekt-App erhält bei seiner seit langem geplanten Transformation zur Multifunktionsplattform des Einzelhandels durch die Pandemie unverhofft Rückenwind. Den will Bonial jetzt mit seinem App-Relaunch und einer TV-Kampagne in langfristiges Wachstum umwandeln.