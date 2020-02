© Pete Linforth auf Pixabay Donald Trumps Wahlkampfmaschinerie läuft bereits auf Hochtouren

Wenn man in den vergangenen 14 Tagen die Berichterstattung über den US-Wahlkampf verfolgt hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich das Rennen bereits auf ein Duell zwischen dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und Donald Trump zugespitzt hat. So hat sich Trump selbst in seinen zahllosen Äußerungen auf Twitter vollends auf Bloomberg eingeschossen. Trump beschimpfte den nur 1,70 Meter großen Bloomberg als "Mini Mike" und als "Masse toter Energie". Ein persönlicher Angriff, den Bloomberg auf gleichem Niveau konterte: "Wir haben viele gemeinsame Bekannte in New York. Sie lachen Dich hinter Deinem Rücken aus."