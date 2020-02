Der Kunde öffnet seinen Briefkasten. Was er sieht und fühlt, überrascht ihn. Er umfasst keine glatte, sondern eine raue Fläche. Die Hand noch im Briefkasten, betastet er das außergewöhnliche Material. Was mag das sein? Er wandert mit seinen Fingern über winzige Berge, manche sind breiter, andere spitzer. Jetzt will er ganz genau inspizieren, was ihn haptisch so interessiert. Er nimmt den Brief heraus. Der Absender ist eine Online-Gärtnerei.