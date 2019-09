Normalerweise erklären Banken ihre Dienstleistungen ähnlich. Berater und Kunde zeigen, entweder in der Bank oder beim Produkt - fertig. Text aus dem Off dazu. Fertig. Dass es auch anders geht, zeigen aktuell die Dekabank und Scholz & Friends als verantwortliche Kreativagentur. In der gerade angelaufenen Markenkampagne geht es um große Momente und Filmgenres - das ganze erzählt an Filmgenres. Den Auftakt bildet die Liebeserklärung an ein Finanzprodukt. Warum die Sparkassen-Tochter diesen Weg geht, weshalb die Kampagne auch Gattungsarbeit leistet und wieso eine große Idee immer noch Budget schlägt, verraten CMO Lothar Weissenberger und Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer und Partner von Scholz & Friends, im exklsuiven Gespräch mit HORIZONT.





Herr Weissenberger, Ihre neue Kampagne spielt mit Filmgenres und persifliert zum Auftakt einen Klassiker des Liebesfilms. Waren Sie neulich zum Frühstück bei Tiffany?

Lothar Weissenberger: Schön, wenn Sie die Anlehnung erkennen. Aber es geht uns nicht um den einzelnen Film, sondern um das Genre Liebesfilm, also um große Momente und Beziehungen.