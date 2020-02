© Congstar Mit der neuen Kampagne "Probieren was geht" führt Congstar auch sein neues Soundlogo ein

Viele reden gerne über das Potenzial von Voice, doch die meisten belassen es bei ersten Experimenten. In seiner neuen Markenkampagne zeigt Congstar, was Marken schon jetzt tun müssen, um später nicht abgehängt zu werden. Mit dem neuen, von DDB kreierten Markenauftritt, der am 2. März Premiere feiern wird, präsentiert die Telekom-Tochter auch ihr neues Sound-Logo, das in den kommenden Jahren zur akustischen Markenidentität von Congstar aufgebaut wird. Zentraler Kommunikationskanal für dieses Marketingprojekt ist die Kurzvideo-Plattform Tiktok.