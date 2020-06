© DTAG Mit der neuen Kampagne besetzt die Telekom den Sendestandard 5G als Teil der eigenen Marke

Zum Amtsantritt von Ulrich Klenke als Chief Brand Officer der Deutschen Telekom hatte sich die Marketingbranche die Frage gestellt, welche Richtung er der magentafarbenen Marke künftig geben will. Am 19. Juni startet nun eine Kampagne, die darauf eine erste grundsätzliche Antwort gibt. Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Marschplans für den Ausbau des 5G-Netzes in Deutschlands startet die Telekom auch eine intensive Kampagne, um 5G als Qualitätsmerkmal der Marke zu besetzen. Dabei soll mit dem Kürzel T5G ein neues Label für die Marke geprägt werden.