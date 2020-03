Die Telekom will ihre Kunden bei der Bewäktigung der Corona-Krise unterstützen

von Marco Saal

Home Office, Kinder, die zuhause statt in der Schule büffeln, und eine massiv gestiegene Mediennutzung - die Corona-Pandemie hat den Alltag der Deutschen innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Die Deutsche Telekom sieht sich in der Pflicht, zu helfen, und hat deshalb ein Maßnahmenpaket geschnürt, das vor allem die Kunden des Konzerns in der aktuellen Krisen-Situation entlasten, aber wohl nicht zuletzt auch die eigenen Services promoten soll. Im magenta Präsentkorb gibt es für alle etwas - vor allem aber für Geschäfts- und Privatkunden. Derweil wirbelt die Corona-Krise auch das Marketing der Telekom durcheinander.