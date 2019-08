Es ist nicht zu leugnen: Für Unternehmen spielen soziale, gesellschaftliche und ökologische Themen eine zunehmend wichtige Rolle. Immer mehr Konzernlenker betonen, dass es ihnen nicht nur ums schnöde Geldverdienen geht, sondern dass sie mit ihren Aktivitäten ein höheres Ziel (neudeutsch: Purpose) verfolgen, das allen zugute kommt. Bei Mercedes-Benz kommt das in dem Anspruch „First Move the World“ zum Ausdruck, Covestro will nicht weniger als „To make the world a better place“ und bei Siemens heißt es „We make real what matters“.



Man könnte also glauben, dass die entsprechenden kommunikativen Aktivitäten im Bereich nachhaltige Unternehmensführung und Corporate Social Responsibility (CSR) besondere Aufmerksamkeit in den Konzernen genießen. Doch die Realität sieht anders aus – zumindest wenn man die digitale CSR-Kommunikation betrachtet.