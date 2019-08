© Volkswagen Marketingchef Jochen Sengpiehl

Offiziell ist es erst zur Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt soweit. Dann will Volkswagen neben dem Elektroauto ID.3 auch seinen neuen Markenauftritt der Öffentlichkeit präsentieren. Erste Details stellte Marketingchef Jochen Sengpiehl bereits heute vor Journalisten in Berlin vor. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem neuen Logo, mit dem der Autobauer künftig auftritt.