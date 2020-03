Volle Messehallen wie die bei der Dmexco werden in diesem Jahr wohl die Ausnahme sein

Die Zeiten, in denen Meldungen zum Coronavirus Covid-19 Teil der Auslandsnachrichten waren, sind Vergangenheit. Mit den steigenden Opferzahlen in der Welt hinterlässt der Kampf gegen die drohende Epidemie immer deutlichere Spuren in der Wirtschaft und stellt auch einige feste Größen der Marketingwelt infrage. Erstes Opfer ist die Messebranche, die schon jetzt ein Minus von 1 Milliarde Euro verdauen muss.