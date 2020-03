© Imago Images/Lichtgut

Es gibt kaum eine Branche, die nicht von den Folgen der neuen Virusinfektion betroffen ist. Den Durchblick zu bewahren, fällt schwer. Genau hier setzt unser neues Informationsangebot an. Aus mehr als 100 Medienangeboten, die in der dfv Mediengruppe erscheinen, bündeln wir die wichtigsten Beiträge zum Thema in einem wöchentlichen "Corona-Dossier".