"Wie bei allen Medien und unseren Kunden ist die Situation auch für uns dramatisch", berichtet Kai Fischer, Chef von Antenne Niedersachsen. Im März verzeichnete sein Sender ein Viertel weniger Umsatz. Für April fürchtet Fischer ein Minus von 70 bis 80 Prozent. "Sollte das öffentliche Leben in Deutschland in der bisherigen Form weitere drei Monate eingeschränkt bleiben, gehen wir auf das ganze Jahr gesehen von einem Umsatzeinbruch von 25 bis 30 Prozent aus." Dennoch plant Fischer nicht mit Kurzarbeit für seinen Sender und will auch keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen.