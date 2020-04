Abstand halten signalisiert das veränderte Logo

von Michael Reidel

In normalen Zeiten wäre das eine Revolution. Die Deutsche Bank fasst mitten in der Corona-Krise das berühmte Logo von Anton Stankowski an. Seit 1974 prägt der Schrägstrich im Quadrat den Auftritt der größten deutschen Bank. Jetzt tritt der Balken nach außen. Es ist ein optisches Zeichen für einen der wichtigsten Ratschläge in diesen Tagen: Abstand halten.