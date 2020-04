© Miroslava Chrienova auf Pixabay Marken müssen sich nach der Corona-Krise auch um den Planeten kümmern

Es mangelt derzeit nicht an Studien über die Marketingchancen in der Krise. Das Problem ist nur: Viele Marketer haben derzeit gar nicht die nötigen Daten, um belastbare Pläne zu schmieden. Das macht es fast unmöglich, eine Erholungsstrategie für die Marke zu entwickeln. Doch es gibt auch Marketer, die in dem Fahren auf Sicht eine kreative Herausforderung ihrer eigenen Managementfähigkeiten sehen.