Dahinter steckt eine Echtzeit-Personalisierungstechnologie des Dienstleisters Smart Digital. Volkswagen hat sie in verschiedenen Ländermärkten getestet und will sie international ausrollen. "Die neuen Verfahren ermöglichen es uns, den Nutzer individuell zu seiner Kaufentscheidung zu führen und unsere Kommunikation hoch dynamisch und voll automatisiert auf die Belange eines einzelnen Nutzers abzustimmen", resümiert Ilja Saba, Head of Strategic Planning and Consumer Interaction Management beim Autokonzern.