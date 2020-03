Weshalb der Moldy Whopper in Deutschland kein Werbethema ist

© BKD Klaus Schmäing steuert künftig das Marketing bei Burger King

International hat die "Moldy Whopper"-Kampagne der schwedischen Agentur Ingo für Aufsehen gesorgt. Und doch verzichtet Burger King in den meisten Ländern Europas auf den Einsatz. Im Gespräch mit HORIZONT erklärt Marketingchef Klaus Schmäing, wieso die Fastfood-Kette in seiner Werbestrategie mit unterschiedlichen Ideen versucht, popkulturelle Themen in den unterschiedlichen Regionen zu aktivieren.