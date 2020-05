© Pixabay / Larry White Spiele ohne Stadionzuschauer - kann Sponsoring in diesem Umfeld wirken?

Läuft alles nach Plan, darf in der Fußball-Bundesliga ab dem 16. Mai der Ball wieder rollen. Die Vereine wenden damit die Gefahr millionenschwerer Verluste ab, Sponsoren bekommen eine begehrte Werbefläche zurück. Dennoch wird die Liga nicht mehr die gleiche sein, schon allein, weil keine Zuschauer in den Stadien sitzen dürfen. Was bedeutet das für die Sponsoren und ihre Erwartungen an die restliche Saison?