Insgesamt schreibt die DFL sieben Live- und sieben Highlight-Pakete aus, deren Zuschnitt im Wesentlichen schon seit einiger Zeit bekannt war . Im Live-Bereich der Bundesliga stehen vier Pakete zur Auktion. Diese beinhalten die Konferenz der Parallelspiele am Samstagnachmittag (Paket A), alle Einzelspiele am Samstagnachmittag (Paket B), das Topspiel am Samstagabend (Paket C) sowie die Einzelspiele am Freitag und Sonntag (Paket D).