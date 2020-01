Die Gattung TV dürfte im Werbejahr 2019 nur minimal gewachsen sein - wenn überhaupt. Selbst in der Brutto-Statistik von Nielsen steht für den Zeitraum von Januar bis November unter dem Strich nur ein mageres Plus von 0,5 Prozent auf knapp 14 Milliarden Euro. Dennoch steckt noch viel Musik in der guten alten TV-Werbung. Das zeigen nicht nur aktuelle Prognosen wie die der WPP-Tochter Group M,. Sondern auch Etat-Verschiebungen von Unternehmen wie Leifheit.