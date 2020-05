© Pixabay.com Nachhaltigkeit wird für die Verbraucher immer wichtiger - und das hat Folgen für die Marken

Purpose und Nachhaltigkeit sind große Begriffe, die in der Marketing-Branche immer häufiger fallen. Dabei geht es gerade in Zeiten der Krise für Unternehmen darum, diese vermeintlichen Buzzwords auch mit Leben zu füllen. Die Verbraucher jedenfalls wollen von Marken nicht nur moralische Appelle hören, sondern fordern vielmehr, dass sie die Welt besser machen. Zu diesem Ergebnis kommt die Markenberatung Brand Trust in einer neuen Studie.