Top-500 Marken könnten wegen Corona eine Billion Euro an Wert verlieren

© Daimler Mercedes-Benz - hier das neue Modell GLA - steigert seinen Markenwert kräftig

Die Aktienkurse vieler deutscher Dax-Unternehmen weisen bereits die Richtung: Die Corona-Krise sorgt in Deutschlands Wirtschafts-Elite für eine gigantische Wertvernichtung. Brand Finance nennt nun eine Hausnummer: Laut dem auf Markenbewertung spezialisierten Unternehmen könnten die wertvollsten deutschen Unternehmen in Summe fast 50 Milliarden Euro an Markenwert einbüßen.