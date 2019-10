Dieses Jahr haben Sie Ihr A ngebot a n vernetzten Geräten über die Kampagne " Like a Bosch" zum Markenthem a gemacht. Wie reagieren die Kunden mittlerweile a uf das Buzz-Wort IoT?

A lexander Bohn: Es besteht natürlich noch Erklärungsbedarf. Und es ist a uch nicht so, dass die ganze Bevölkerung nach der vernetzten Waschmaschine schreit. A ber es ist in immer größeren Teilen der Bevölkerung ein Bedarf und eine Nachfrage dafür d a . Ganz besonders, wenn jemand ein neues Haus baut oder eine komplette Küche einrichtet, stellt er sich die Frage, ob er die nächsten 15 bis 20 Jahre online oder offline mit seinen Geräten sein will.