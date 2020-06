Mit politischen Botschaften im Sport ist es ja so eine Sache. Da reicht schon der Blick auf Artikel 50, Absatz III der Charta des Internationalen Olympischen Komitees, der den Athleten politische und religiöse Meinungsäußerungen während der Spiele untersagt. Bei FIFA und UEFA gelten ähnliche Statuten. Mit anderen Worten: Sportler sollen in den Wettkämpfen auch Sportler bleiben.



In der Fußball-Bundesliga war das zuletzt etwas anders. Der Grund dafür ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam. Die Folge waren nicht nur massenhafte Proteste und die Rückkehr der Bewegung "Black Lives Matter", sondern auch Anti-Rassismus-Botschaften von Fußballprofis im Stadion: Die Dortmunder Stars Jadon Sancho und Achraf Hakimi zeigten beim Torjubel die Botschaft "Justice for George Floyd", der Gladbacher Marcus Thuram ging nach einem Tor symbolisch auf Knie.