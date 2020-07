Best of Content Marketing 2020

© BCM Eine Arbeit aus der Gewinner-Gruppe: das Aids-Aufklärungsbuch FAQ YOU von Thjnk loved

Die Agenturgruppe Thjnk darf sich als großer Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs Best of Content Marketing (BCM) betrachten: Mit insgesamt acht Auszeichnungen in Gold räumt sie noch vor C3 und Territory mit jeweils fünf Goldpreisen ab. Das Foto mit allen Gewinnern muss dieses Jahr – wie bei vielen Events – allerdings ausfallen: Gejubelt wurde aufgrund der Corona-Pandemie nur online.